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        Beşiktaş Kulübünün desteğiyle Bingöl'deki köy okuluna yapılan kütüphane açıldı

        Beşiktaş JK'nin destekleriyle Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Karaçubuk köyündeki okulda kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:07 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:10
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        Beşiktaş Kulübünün desteğiyle Bingöl'deki köy okuluna yapılan kütüphane açıldı
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        Beşiktaş JK'nin destekleriyle Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Karaçubuk köyündeki okulda kütüphane açıldı.

        Beşiktaş JK, Umuda Uzanan Eller Derneğinin başlattığı çalışmaya destek vererek Karaçubuk İlkokulu/Ortaokulunda kütüphane kurulmasına destek oldu.

        Kütüphanenin açılışı, Vali Ahmet Hamdi Usta, BJK A takımı ekibinden Cihan Çayır, Erdal Erdem ve Adaklı Kaymakamı Koray Çelik ile derneğin yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

        Açılışta konuşan Vali Usta, Beşiktaş'ın bir his, aile ve fazilet takımı olduğunu ifade etti.

        Kütüphanenin kurulmasına destek veren Beşiktaş Kulübüne teşekkür eden Usta, "İnşallah Karaçubuk'ta eğitimi biraz daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kaymakam arkadaşıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Usta ve beraberindekiler, kütüphaneyi gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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