Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Genç Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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