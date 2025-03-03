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        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 21:10
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        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Genç Köprüsü mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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