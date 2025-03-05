JICA Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Daisuke, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı ziyaret etti.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Daisuke ve JICA Türkiye Ofisi Kıdemli Danışmanı Doç. Dr. Emin Özdamar'a yaptıkları görüşmede kentin depremselliği, afet riskleri ve alınan önlemler hakkında bilgi verdikleri belirtti.

JICA ile yapabilecekleri projeleri de görüştüklerini aktaran Usta, "Nazik ziyaretleri ve ilimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyor, iş birliğimizin güzel projelere vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Daisuke ve beraberdendiler daha sonra Belediye Başkanı Arıkan ile makamında bir araya geldi.

Ziyaretlerde, Vali Yardımcısı Malik Çalışır ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun da yer aldı.