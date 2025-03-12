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        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:38
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        Karlıova Kaymakamı Gilan öğrencilerle iftarda buluştu
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, lise öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

        Gilan, Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında, okulda yatılı kalan öğrencilerle iftar yaptı.

        Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Gilan, onların sorun ve taleplerini dinledi.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, İlçe Müftüsü Abdurrahim Kaplan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.

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