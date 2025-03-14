Bingöl'de yaban keçisi görüntülendi

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri de dağ keçilerinin popülasyonunun artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yalnız olduğu görülen teke yaban keçisi, bir süre sonra meşe ağaçlarının içerisinden geçerek kayalık yamaçta gözden kayboldu.

Doğal güzellikleri zengin Yedisu ilçesi, yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.

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