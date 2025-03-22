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        Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi

        Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:38
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        Karla kaplanan Bingöl dronla havadan görüntülendi
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        Bingöl'de kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi havadan görüntülendi.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

        Kentin çevresindeki dağlar ve çeşitli yapılar, kar yağışıyla güzel manzara sundu.

        Karlı dağlar ile Çapakçur Viyadüğü ve yerleşim yerlerinin ortasından geçen Çapakçur Deresi dronla görüntülendi.

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