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        Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı

        Bingöl'de arı kovanlarını çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:52
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        Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı
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        Bingöl'de arı kovanlarını çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Göltepe köyünde bir vatandaşa ait 3 arı kovanının çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve detaylı analiz çalışmaları sonucu kovanları çaldığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.

        Jandarma ekipleri, kovanları sahibine teslim etti.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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