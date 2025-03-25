Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı
Bingöl'de arı kovanlarını çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de arı kovanlarını çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Göltepe köyünde bir vatandaşa ait 3 arı kovanının çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve detaylı analiz çalışmaları sonucu kovanları çaldığı belirlenen şüpheliyi yakaladı.
Jandarma ekipleri, kovanları sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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