Bingöl'de arı kovanlarını çalan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Göltepe köyünde bir vatandaşa ait 3 arı kovanının çalındığının bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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