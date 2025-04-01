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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 21:56 Güncelleme: 01.04.2025 - 22:00
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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 KH 986 plakalı otomobil ile 12 EA 270 plakalı hafif ticari araç, Bingöl-Genç kara yolunun İçmeler Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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