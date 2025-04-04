Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Prof. Dr. Naci Görür'den "Yedisu Fayı" uyarısı:

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 20:48 Güncelleme: 04.04.2025 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Naci Görür'den "Yedisu Fayı" uyarısı:
        ABONE OL

        Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayı'nın eli kulağında." dedi.

        Prof. Dr. Görür, Bingöl'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bingöl'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl" konulu programa katıldı.

        Programda konuşan Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu oluştuğunu söyledi.

        Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket olduğunu ifade eden Görür, deprem olmadan vereceği zararların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

        Görür, şöyle devam etti:

        "Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir. Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı da zamanı gelince deprem üretir. Bunu asla engelleyemezsiniz."

        Yedisu Fayı'nın 250 senede bir dolduğunu kaydeden Görür, bunun uzun bir süreç olduğunu vurguladı. Görür, şunları kaydetti:

        "Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939'da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan'dan geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı. Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı, en son kırılması 1784 yılıdır. 1784'ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla 'Yedisu Fayı kırıldı kırılacak' derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan da zaman değil, önemli olan 'Bingöl'ü deprem dirençli nasıl yaparız?'.

        Görür, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Programa, mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Trump: Çin paniğe kapıldı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Sokakta önlerini kesti: 2 ölü, 1 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Rusya açıklamaları
        ABD'den Rusya açıklamaları
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Kaldırımda yürüyen çocuğa çarptı
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        Bakan Şimşek'ten ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin açıklama
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförü kadın yolcuyu dövdü!
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        Bakan Fidan: İsrail ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        F.Bahçe'den 4 Nisan hatırlatması: Failler nerede?
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İstanbul Film Festivali’nde seyretmek istediğim 10 film
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        İlk müdahale görüntüsü ortaya çıktı
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı
        Bingöl'de sağanak nedeniyle belediyenin konferans salonunu su bastı
        Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu
        Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ince...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda ince...
        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay'dan boykot çağrılarına tepki:
        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay'dan boykot çağrılarına tepki:
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralan...
        Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralan...