Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üçgül, muhtarlarla bir araya geldi
Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.
Üçgül, Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Erdoğan ve muhtarlarla toplantı salonunda bir araya geldi.
Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.
Ziyaretleri için muhtarlara teşekkür eden Üçgül, "Köylerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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