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        Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üçgül, muhtarlarla bir araya geldi

        Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:47
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        Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üçgül, muhtarlarla bir araya geldi
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        Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Üçgül, Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Erdoğan ve muhtarlarla toplantı salonunda bir araya geldi.

        Toplantıda 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar değerlendirildi.

        Ziyaretleri için muhtarlara teşekkür eden Üçgül, "Köylerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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