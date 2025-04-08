Bingöl İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Üçgül, muhtarlarla bir araya geldi

Ziyaretleri için muhtarlara teşekkür eden Üçgül, "Köylerimizin refahı ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için muhtarlarımızla koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üçgül, Bingöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Erdoğan ve muhtarlarla toplantı salonunda bir araya geldi.

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