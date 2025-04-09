Bingöl'de Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilciliği kuruldu
Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl'de İl Temsilciği kurdu.
Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl'de İl Temsilciği kurdu.
Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programında Dr. Öğretim Üyesi Onur Keskin, Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl İl Temsilciğine atandı.
Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında kentteki 7-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Etkinliklerde katılımcıların psiko sosyal becerilerine, dayanışma ve sorumluluk bilincine katkı sunulması hedefleniyor.
Öğretmenlerin koordinesinde yürütülecek etkinlikler oba ve ekipler halinde gerçekleştirilecek.
İzci olmak isteyen 7-18 yaşındaki öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurabilecek.
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