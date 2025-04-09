Bingöl'de Türkiye İzcilik Federasyonu İl Temsilciliği kuruldu

İzci olmak isteyen 7-18 yaşındaki öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvurabilecek.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokol kapsamında kentteki 7-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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