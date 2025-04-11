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        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 00:29 Güncelleme: 11.04.2025 - 00:29
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        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.P'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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