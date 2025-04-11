Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Gök beraberindeki polislerle Kaymakam Tufan Bağır Gilan'ı makamında ziyaret etti.
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