Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

        Bingöl'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Bingöl'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında toplandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda sahipsiz hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, aşılanması ve barınakların iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların, il genelinde yerel yönetimlerle birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Bakım evlerindeki kapasite artırımı yönündeki çalışmaların ve yeni merkezlerin yapımı için eş zamanlı çalışmaların devam ettiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Sahipsiz hayvanlar tarafından oluşması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla her türlü tedbir ve önlemi almayı sürdüreceğiz. Paydaş kurumlarımızla birlikte Bingöl genelinde sahipsiz hayvan bırakmama konusunda kararlıyız. Bu sürece verdikleri katkılardan dolayı Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Özel İdaremize ve emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."

        Toplantıya, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı İbrahim Gökmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!

        Benzer Haberler

        Karlıova'da ortaokul öğrencileri 3 boyutlu yazıcıyla tasarım yaptı
        Karlıova'da ortaokul öğrencileri 3 boyutlu yazıcıyla tasarım yaptı
        Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Karlıova'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu
        Solhan'da şehit polisler için mevlit okutuldu