Bingöl'de Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Bingöl'de İl Hayvanları Koruma Kurulu Vali Ahmet Hamdi Usta başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda sahipsiz hayvanlarının korunması, rehabilitasyonu, kısırlaştırılması, aşılanması ve barınakların iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Usta, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların, il genelinde yerel yönetimlerle birlikte titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Bakım evlerindeki kapasite artırımı yönündeki çalışmaların ve yeni merkezlerin yapımı için eş zamanlı çalışmaların devam ettiğini aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Sahipsiz hayvanlar tarafından oluşması muhtemel olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla her türlü tedbir ve önlemi almayı sürdüreceğiz. Paydaş kurumlarımızla birlikte Bingöl genelinde sahipsiz hayvan bırakmama konusunda kararlıyız. Bu sürece verdikleri katkılardan dolayı Kaymakamlarımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Özel İdaremize ve emeği geçen tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."