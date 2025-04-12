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        Bingöl'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Bingöl'de midelerinde 113 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:49 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:53
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        Bingöl'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        Bingöl'de midelerinde 113 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin hastanede yapılan muayenesinde, midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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