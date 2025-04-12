Bingöl'de midelerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
Bingöl'de midelerinde 113 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de midelerinde 113 gram metamfetamin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin hastanede yapılan muayenesinde, midelerinde 10 parça halinde 113 gram metamfetamin tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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