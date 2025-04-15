Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muhammed Çakan ile Davut Oğur'un Bingöl Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Muhammed Çakan'ın hayatını kaybettiğini Davut Oğur'un yaralandığını tespit etti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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