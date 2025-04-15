Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:41 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 ER 700 plakalı otomobil, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobildeki Muhammed Çakan'ın hayatını kaybettiğini Davut Oğur'un yaralandığını tespit etti.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Çakan'ın cenazesi de hastanenin morguna götürüldü.

        Muhammed Çakan ile Davut Oğur'un Bingöl Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Temizlikçiyi öldürüp parçalamıştı! Müebbet hapis
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Trump'tan Harvard'a "ültimatom"
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu!
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        15 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak
        12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak
        Bingöl'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari 3 hükümlü yakalandı
        Bingöl'de güvenlik korucuları olası depremlerde hayat kurtarmaya hazırlanıy...
        Bingöl'de güvenlik korucuları olası depremlerde hayat kurtarmaya hazırlanıy...
        Bingöl'de taksinin çarptığı üniversiteli kız öğrenci ağır yaralandı
        Bingöl'de taksinin çarptığı üniversiteli kız öğrenci ağır yaralandı
        Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
        Bingöl'de taksinin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı