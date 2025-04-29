Bingöl'de kesilmeye çalışılan varilin patlaması güvenlik kamerasında

Patlama anında Oğrak'ın elindeki spiral makinesi ve varil parçaları çevreye savruldu. Oğrak ve yanındaki 2 kişi panikle kaçıştı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Yiğitler köyündeki bir kaynak atölyesinin sahibi Faruk Oğrak, bir varili kapağını açmadan spiral makinesiyle kesmeye çalıştı.

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