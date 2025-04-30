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        Bingöl'de yoldan çıkan otomobilin refüje çarpması kamerada

        Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:35
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        Bingöl'de yoldan çıkan otomobilin refüje çarpması kamerada
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        Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        F.P'nin kullandığı 63 AJB 585 otomobil, Berti Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı özel halk otobüsünün kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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