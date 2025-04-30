Bingöl'de yoldan çıkan otomobilin refüje çarpması kamerada
Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bingöl'de otomobilin yoldan çıkarak refüje çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
F.P'nin kullandığı 63 AJB 585 otomobil, Berti Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı özel halk otobüsünün kamerası tarafından görüntülendi.
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