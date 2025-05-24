Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki baba öldü, anne ve bebeği yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba hayatını kaybetti, anne ve 1 yaşındaki bebeği yaralandı.
Esra E. (31) idaresindeki 80 AAR 079 plakalı otomobil, Kantarkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Anıl E. (40) olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Esra E. ve 1 yaşındaki bebekleri Metehan E. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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