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        Bingöl'de 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 16:34 Güncelleme: 02.06.2025 - 16:34
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        Bingöl'de 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, ilçenin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir bitkisi tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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