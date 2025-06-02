Bingöl'de 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, ilçenin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir bitkisi tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.