Bingöl'de 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin 4 farklı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 bin 900 kök Hint keneviri, 150 gram kenevir bitkisi tohumu ve 234,09 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirdi.
Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
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