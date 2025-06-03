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        Bingöl'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:53 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:53
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        Bingöl'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Plakaları henüz belirlenemeyen İ.Y.(60) idaresindeki hafif ticari araç, Y.H. yönetimindeki kamyon ile Karlıova-Varto kara yolu Çaylar Köyü mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı olarak araçtan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan hafif ticari araç sürücüsü İ.Y, kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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