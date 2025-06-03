Bingöl'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Yaralı olarak araçtan çıkarılan ve ilk müdahalesi yapılan hafif ticari araç sürücüsü İ.Y, kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Plakaları henüz belirlenemeyen İ.Y.(60) idaresindeki hafif ticari araç, Y.H. yönetimindeki kamyon ile Karlıova-Varto kara yolu Çaylar Köyü mevkisinde çarpıştı.

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