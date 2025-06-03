Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda belirlenen ikametgaha düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramada, 13,85 gram metamfetamin ve 18,80 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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