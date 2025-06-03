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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.06.2025 - 23:19
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ile ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen ikametgaha düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Adreste yapılan aramada, 13,85 gram metamfetamin ve 18,80 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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