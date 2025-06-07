Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 AGJ 956 plakalı otomobil, Genç-Diyarbakır kara yolunun Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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