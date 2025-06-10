Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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