Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alper Sayın idaresindeki 46 EV 099 plakalı otomobil, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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