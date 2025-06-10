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        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 13:51 Güncelleme: 10.06.2025 - 13:51
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        Bingöl'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Alper Sayın idaresindeki 46 EV 099 plakalı otomobil, Yayla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki isimleri öğrenilemeyen eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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