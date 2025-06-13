Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Bingöl'de kutlandı

Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, jandarma teşkilatının milletin birliğini ve devletin bekasını korumak için yüksek bir vazife bilinciyle ve kahramanca görev yaptığını söyledi.

Jandarmanın bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletin gururu olmaya devam ettiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"Jandarma teşkilatımızın halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması noktasında elde ettiği başarılar; hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı duruşu, yarınlara huzur ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine kadar büyük bir azim ve gayretle hizmet veren teşkilatımız; modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla, eğitimli, disiplinli ve donanımlı personeliyle vatandaş odaklı projelere imza atmakta, suç ve suçlulara göz açtırmamaktadır. Gücünü yasalardan, desteğini ise milletimizin dualarından alan jandarma teşkilatımızın; vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 186 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Başarının simgesi ve huzurun teminatı olan jandarmanın, milletimizin sevgisine ve güvenine layık şekilde nice yıllarla buluşmasını diliyorum."