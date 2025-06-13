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        Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Bingöl'de kutlandı

        Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:13
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        Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü Bingöl'de kutlandı
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        Bingöl'de, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

        İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, jandarma teşkilatının milletin birliğini ve devletin bekasını korumak için yüksek bir vazife bilinciyle ve kahramanca görev yaptığını söyledi.

        Jandarmanın bugüne kadar üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılarla milletin gururu olmaya devam ettiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Jandarma teşkilatımızın halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması noktasında elde ettiği başarılar; hukuka, adalete, insan haklarına ve demokratik değerlere bağlı duruşu, yarınlara huzur ve güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Terörle mücadeleden asayişe, düzensiz göçle mücadeleden sınır güvenliğine kadar büyük bir azim ve gayretle hizmet veren teşkilatımız; modernizasyon ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla, eğitimli, disiplinli ve donanımlı personeliyle vatandaş odaklı projelere imza atmakta, suç ve suçlulara göz açtırmamaktadır. Gücünü yasalardan, desteğini ise milletimizin dualarından alan jandarma teşkilatımızın; vazifesini her şeyin üstünde tutan personeliyle 186 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin bekası ve milletimizin huzuru için aynı azim ve kararlılıkla görevini sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Başarının simgesi ve huzurun teminatı olan jandarmanın, milletimizin sevgisine ve güvenine layık şekilde nice yıllarla buluşmasını diliyorum."

        İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt da jandarmanın üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücüyle, görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve teminatı olduğunu belirtti.

        Yeşilyurt, "Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşulda ve en zorlu arazi kesimlerinde; başta terörle mücadele olmak üzere suç ve suç örgütleriyle etkin şekilde mücadele eden jandarma teşkilatımız, emniyet teşkilatımız ve diğer kurumlarla tam bir koordine içinde, milletinden aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır." dedi.

        Rehine kurtarma tatbikatının da yapıldığı programda, uyuşturucu arama köpeği "Meke" eğitmeni Uzman Çavuş Erdem Karakışla'nın komutlarıyla çeşitli gösteriler sundu.

        Genç ilçesinde görev yapan jandarma komandolar, gösterilerinin ardından açtıkları Türk bayrağını Vali Usta'ya takdim etti. Vali Usta da Türk bayrağını öperek alnına koydu.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Vali yardımcıları İbrahim Gökmen ve Uğur Tutkan, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve jandarma personelinin aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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