Bingöl'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi
Bingöl'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
Bingöl'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.
Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerinden yardım istedi.
Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.
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