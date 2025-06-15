Bingöl'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerinden yardım istedi.

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