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        Bingöl'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi

        Bingöl'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 15.06.2025 - 15:41
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        Bingöl'de polis ekipleri öğrencileri LGS sınavına yetiştirdi
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        Bingöl'de öğrenciler, polis ekiplerince Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yetiştirildi.

        Kentte Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapılan LGS sınavına giriş belgesini unutan veya kaybeden ya da sınava geç kalan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timlerinden yardım istedi.

        Motorize ekipler, öğrencileri gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra sınava girecekleri okullara yetiştirdi.

        Öğrenciler, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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