Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1180 dönüm alandaki 3 bin 561 menengiç ağacına 10 bin 683 fıstık aşısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:10 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1180 dönüm alandaki 3 bin 561 menengiç ağacına 10 bin 683 fıstık aşısı yapıldı.

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın da katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ericek ve Doludure köylerinde menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapıldı.

        Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "1180 dekarlık alanda 3 bin 561 ağaca 10 bin 683 fıstık aşısı yapacağımız 15 günlük yeni döneme başladık. Toplamda bölgede 14 bin 213 dekarlık menengiç alanı bulunuyor. Şu ana kadar bunun 1647 dekarlık kısmında aşılama yapıldı. Bugün başladığımız 2025 yılı çalışmalarıyla da alan büyüklüğümüzü 2 bin 847 dekara, aşılanan menengiç ağaç sayımızı 10 bin 189'a, yapılan fıstık aşısı sayımızı da 30 bin 567'ye ulaştıracağız. Geri kalan 11 bin 366 dekar alanda da aşılama çalışmalarımızı her yıl arttırarak sürdüreceğiz. Doğadan gelen atıl bir değeri ekonomik faydaya kazandırıyoruz. Doğayla uyumlu bu güzel dönüşümde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş...
        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş...
        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada
        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada
        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi
        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi