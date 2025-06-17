Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş yaptı

Bingöl'ün merkez Mirzan Mahallesi sakinleri yaşanan kısmi su kesintilerinin çözümü için yürüyüş yaptı.

Mahallede bir araya gelen sakinler, Bingöl Belediyesine kadar yürüdü.

Belediye önünde toplanan vatandaşlar, su sorunlarının çözülmesini talep etti.

Burada mahalle sakinleri adına gazetecilere açıklama yapan Şefika Tunç, bir süredir mahallenin bir bölümünde su sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Sorunun artık çözülmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, vatandaşlarla görüştü.

Demir, daha sonra sorunu görüşmek üzere mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleriyle belediyede binasında bir araya geldi.

- Belediyeden açıklama

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, kente Karlıova ilçesinin Bahçe ve Kaynak köylerinden içme suyu aktarımının sürdüğü bildirildi.

Su debisinin saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: