Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş yaptı

        Bingöl'ün merkez Mirzan Mahallesi sakinleri yaşanan kısmi su kesintilerinin çözümü için yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de Mirzan Mahallesi sakinleri su sorunlarının çözülmesi için yürüyüş yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün merkez Mirzan Mahallesi sakinleri yaşanan kısmi su kesintilerinin çözümü için yürüyüş yaptı.

        Mahallede bir araya gelen sakinler, Bingöl Belediyesine kadar yürüdü.

        Belediye önünde toplanan vatandaşlar, su sorunlarının çözülmesini talep etti.

        Burada mahalle sakinleri adına gazetecilere açıklama yapan Şefika Tunç, bir süredir mahallenin bir bölümünde su sıkıntısı yaşandığını belirterek, "Sorunun artık çözülmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Açıklamanın ardından Bingöl Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Demir, vatandaşlarla görüştü.

        Demir, daha sonra sorunu görüşmek üzere mahalle muhtarı ve bazı mahalle sakinleriyle belediyede binasında bir araya geldi.

        - Belediyeden açıklama

        Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, kente Karlıova ilçesinin Bahçe ve Kaynak köylerinden içme suyu aktarımının sürdüğü bildirildi.

        Su debisinin saniyede 300 litreden 585 litreye çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "13 kilometrelik isale hattının 8,5 kilometresi tamamlandı, kalan 4,5 kilometrede çalışmalar sürüyor. Kurudere'de 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa ediliyor. Ayrıca 300 ve 500 milimetre çapındaki 5 kilometrelik bağlantı hattı tamamlandı. Yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarını en aza indirmek amacıyla sondaj çalışmalarımız da devam ediyor. Bu çalışmalar kısa sürede tamamlanarak geçici olarak hatlara destek sağlanacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı
        Bingöl'de 3 bin 561 menengiç ağacına fıstık aşısı yapıldı
        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada
        Tarlada ot balyalarını uçuran hortum kamerada
        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Bingöl'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de çıkan örtü yangını 2 saatte söndürüldü
        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi
        Bingöl'de 11 sikke ele geçirildi