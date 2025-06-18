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        Bingöl'de 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:14
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        Bingöl'de 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalındaki 5 farklı noktada düzenlediği operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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