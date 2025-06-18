Bingöl'de 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

Ekipler, bu kapsamda ilçe kırsalındaki 5 farklı noktada düzenlediği operasyonda 15 bin 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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