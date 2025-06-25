Bingöl'de devrilen tırın sürücüsü öldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Genç ilçesinde demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 TE 247 plakalı tır, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.