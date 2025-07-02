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        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:48
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        Bingöl'de hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

        V.A. idaresindeki 12 AH 100 plakalı hafif ticari araç, Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.T. ve H.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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