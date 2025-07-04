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        Bingöl'de 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 13:04
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        Bingöl'de 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyonla Ankara'ya uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yol kontrol noktasında kamyonu durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çanta içine gizlenmiş 49 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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