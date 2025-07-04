Bingöl'de 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyonla Ankara'ya uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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