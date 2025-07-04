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        Bingöl Kiğı'da inşası tamamlanan Çiçektepe Köyü Camisi'nin açılışı yapıldı

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde inşası tamamlanan Çiçektepe Köyü Camisi'nin açılışı törenle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 20:22 Güncelleme: 04.07.2025 - 20:29
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        Bingöl Kiğı'da inşası tamamlanan Çiçektepe Köyü Camisi'nin açılışı yapıldı
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        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde inşası tamamlanan Çiçektepe Köyü Camisi'nin açılışı törenle yapıldı.

        Çiçektepe köyünde düzenlenen törende konuşan Vali Ahmet Hamdi Usta, geçen yıl ağustos ayında hayırseverlerin desteğiyle temeli atılan caminin açılışını büyük bir mutlulukla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Usta, "Camiler sadece taşla ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.

        Bu anlamlı eserin ortaya çıkmasına vesile olan başta hayırsever hemşehrimiz Asım Özaltın olmak üzere, Çiçektepe köyü halkına, iş insanlarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca destekleri için Milletvekillerimiz Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata'ya da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar camiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Programa, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgehan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kiğı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Lice Kaymakamı Muhammet İkis, MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Günerigök ve vatandaşlar katıldı.

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