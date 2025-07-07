Bingöl'de 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.