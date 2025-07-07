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        Bingöl'de 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:08 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:08
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        Bingöl'de 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Doğanca Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 17 kilo 936 gram esrar buldu.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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