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        Karlıova Kaymakamlığına atanan Bıçak görevine başladı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Abdulselam Bıçak, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:21
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        Karlıova Kaymakamlığına atanan Bıçak görevine başladı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Abdulselam Bıçak, göreve başladı.

        İlçeye gelen Bıçak, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Personelle selamlaşan Bıçak, göreve başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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