Karlıova Kaymakamlığına atanan Bıçak görevine başladı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Abdulselam Bıçak, göreve başladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesine atanan Kaymakam Abdulselam Bıçak, göreve başladı.
İlçeye gelen Bıçak, Kaymakamlık önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Personelle selamlaşan Bıçak, göreve başladı.
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