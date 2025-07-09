Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkez Kardeşler köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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