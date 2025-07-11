Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Solhan Hükümet Konağı girişinde Vali Usta Kaymakam Doğan tarafından karşılandı.
Kaymakamlık makamında Usta, Doğan'a yeni görevinde başarılar diledi.
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