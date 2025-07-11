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        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:12
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        Vali Usta'danKaymakam Doğan'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Solhan Kaymakamı Adnan Doğan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Solhan Hükümet Konağı girişinde Vali Usta Kaymakam Doğan tarafından karşılandı.

        Kaymakamlık makamında Usta, Doğan'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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