        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Nusaybin'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:06
        Nusaybin'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor
        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlatıldı.

        Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerince çarşı merkezinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor.

        Ekiplerce cadde ve sokaklarda biriken karlar da kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

