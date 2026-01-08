Nusaybin'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için çalışma başlatıldı.
Karlıova Belediyesi itfaiye ekiplerince çarşı merkezinde yoğun kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor.
Ekiplerce cadde ve sokaklarda biriken karlar da kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.
