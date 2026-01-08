Nusaybin'de tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Ekiplerce cadde ve sokaklarda biriken karlar da kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.