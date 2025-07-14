Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Açıkgüney köyündeki meşelik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
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