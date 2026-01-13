İmamoğlu, İl Müftülüğü ve TDV Bingöl Şubesi koordinasyonunda din görevlilerinin özverili katkılarıyla hizmet vermeye başlayan araçla üniversite, hastane ve kentin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldığını belirtti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, sınav günü üniversite kampüsünde konuşlandırılan mobil ikram aracı aracılığıyla öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.

Bingöl İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.