        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu

        Bingöl İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 12:39 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:39
        Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu
        Bingöl İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından Bingöl Üniversitesinde öğrencilere mobil araçla çorba ikrabında bulunuldu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, sınav günü üniversite kampüsünde konuşlandırılan mobil ikram aracı aracılığıyla öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı.

        Programa katılarak öğrencilere çorba dağıtan İl Müftüsü Orhan İmamoğlu, kısa süre önce halka hizmet anlayışıyla Bingöl'e kazandırılan mobil ikram aracının hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        İmamoğlu, İl Müftülüğü ve TDV Bingöl Şubesi koordinasyonunda din görevlilerinin özverili katkılarıyla hizmet vermeye başlayan araçla üniversite, hastane ve kentin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldığını belirtti.

