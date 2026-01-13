Bingöl ve Elazığ'da 542 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Bingöl ve Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 542 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl ve Elazığ'da kar ve tipi nedeniyle 542 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 45, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 28, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 219 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı.
Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.
Öte yandan Karlıova'da etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde araçlar karla kaplandı.
- Elazığ
Elazığ'ın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 67, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Maden'de 38, Karakoçan'da 21, Keban'da 21, Kovancılar'da 17, Palu'da 26 ve Sivrice'de 50 köye ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, 323 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.