Bingöl'de 2 firari hükümlü yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.