Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü
Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.
Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.
Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara anında müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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