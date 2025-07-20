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        Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

        Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:54
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        Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü
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        Bingöl'de 3 noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

        Genç ilçesine bağlı Yaydere, Solhan ilçesindeki Kırık ve merkeze bağlı Kardeşler köylerinin ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlara anında müdahale edildiğini ve büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, "Yangınların söndürülmesindeki üstün çabaları için Orman İşletme Müdürlüğümüz ile Solhan ve Genç Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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