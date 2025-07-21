Bingöl'de hayırsever iş insanı 8 derslikli okul yaptıracak

Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek.

Kentte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla Vali Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Bingöllü iş insanı Korkmaz, kente 8 derslikli bir okul kazandırma kararı aldı.

- Protokol imzalandı

Valilikte düzenlenen törende, Vali Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Korkmaz arasında inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

Vali Usta, burada yaptığı açıklamada, hayırsever iş insanlarıyla yapılan protokollerle okulların yapımına devam ettiklerini söyledi.

İş insanı Korkmaz'ın kente kazandıracağı 8 derslikli okulun özel eğitim meslek okulu olacağını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Yusuf Bey sağ olsun talebimizi kırmadı. Böyle bir ihtiyacımızı kendisine ilettiğimizde bizi gayet memnuniyetle ve makul bir şekilde karşıladı. Okulumuzu inşallah aralık ayına kadar bitirip Bingöl'ümüze kazandıracağız."