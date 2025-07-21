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        Bingöl'de hayırsever iş insanı 8 derslikli okul yaptıracak

        Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:04
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        Bingöl'de hayırsever iş insanı 8 derslikli okul yaptıracak
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        Bingöl'de hayırsever iş insanı Yusuf Korkmaz tarafından 8 derslikli okul inşa ettirilecek.

        Kentte depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulların yerine yenilerinin yapılması amacıyla Vali Ahmet Hamdi Usta öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, Bingöllü iş insanı Korkmaz, kente 8 derslikli bir okul kazandırma kararı aldı.

        - Protokol imzalandı

        Valilikte düzenlenen törende, Vali Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve Korkmaz arasında inşa edilecek okul için protokol imzalandı.

        Vali Usta, burada yaptığı açıklamada, hayırsever iş insanlarıyla yapılan protokollerle okulların yapımına devam ettiklerini söyledi.

        İş insanı Korkmaz'ın kente kazandıracağı 8 derslikli okulun özel eğitim meslek okulu olacağını belirten Usta, şunları kaydetti:

        "Yusuf Bey sağ olsun talebimizi kırmadı. Böyle bir ihtiyacımızı kendisine ilettiğimizde bizi gayet memnuniyetle ve makul bir şekilde karşıladı. Okulumuzu inşallah aralık ayına kadar bitirip Bingöl'ümüze kazandıracağız."

        Desteklerinden dolayı Korkmaz ve iş insanı oğlu Kadir Korkmaz'a Valilik ve Bingöl halkı adına teşekkür eden Usta, Yusuf Korkmaz Özel Eğitim Meslek Okulu'nun kente ve millete hayırlı olmasını diledi.

        Yusuf Korkmaz da okulu çok güzel bir projeyle inşa edeceğini belirterek, "Yapacağım okul örnek bir okul olacak, tüm işçiliklerinden malzemesine kadar. Güzel bir okul yapacağım. En kısa zamanda size teslim edeceğim." şeklinde konuştu.

        Korkmaz, okul inşa etmesine vesile olan Vali Usta'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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