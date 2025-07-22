Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnanlı Mahallesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ikinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.
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