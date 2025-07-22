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        Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 19:26 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:30
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        Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnanlı Mahallesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın kısa sürede büyüdü.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ikinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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