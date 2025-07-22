Bingöl'de 20 yıl önce çantada ölü bulunan bebekle ilgili soruşturmada 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de 20 yıl önce çantada ölü bulunan bebekle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Elazığ-Bingöl kara yolunun kenarında 2005'te çanta içinde beze sarılı halde bulunan bebeğin öldüğünün tespit edildiğini, bu olayın o dönem aydınlatılamadığını belirtti.

Dosyanın 2024'te Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel olarak yeniden ele alındığını ve titiz çalışmalar neticesinde 4 şüphelinin tespit edilerek yakalandığını ifade eden Usta, şunları kaydetti:

"İsmi bile konulmadan ölüme terk edilen o masum bebeğin çığlığı 20 yıl sonra adaletle buluşturuldu. Bu başarıda emeği geçen İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Bilgihan Yeşilyurt başta olmak üzere, dosyayı yeniden açarak sabırla çalışan JASAT personelimize başarı belgelerini takdim ettim. Güvenlik güçlerimizin kararlılığı sayesinde artık hiçbir suç örtbas edilemiyor. 'Adalet yerini bulsun' diye gece gündüz çalışan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz."