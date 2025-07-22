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        Bingöl'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:45 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:45
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        Bingöl'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
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        Bingöl’ün Karlıova ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

        Kıraçtepe köyü mevkisinde 34 MHL 214 plakalı hafif ticari araç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada 6 yaşındaki N.O hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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