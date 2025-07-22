Bingöl yurt hizmetlerinde Türkiye ikincisi oldu

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğünün yurt hizmetleri alanında Türkiye 2'ncisi olduğunu bildirdi.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'de yürütülen yurt hizmetlerinin birçok alanda yüksek başarı gösterdiğini belirtti.

Kent genelinde eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere, sportif faaliyetlerden gönüllülük çalışmalarına kadar toplam 3 bin 320 etkinlikte 84 bin 600 öğrencinin buluşturulduğunu aktaran Usta, yurtlarda barınma ve beslenme hizmetlerinin yanı sıra 48 farklı kursun açıldığını bildirdi.

Başvuru yapan tüm öğrencilerin yurtlara yerleştirildiğine dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi İl Müdürlükleri Yurt Hizmetlerinde; Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğümüz, Türkiye 2'ncisi oldu. Bakanlığımızca yapılan memnuniyet anketlerinde ise beslenmeden güvenliğe, eğitimden iletişime kadar birçok alanda yüksek puanlar aldık. Bu büyük başarının arkasında güçlü bir ekip, kararlı bir irade var. Emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, Yurt Hizmetleri Müdürümüz ve kıymetli yurt müdürlerimiz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı tek tek tebrik ettim, gayretlerinden dolayı gönülden teşekkür ettim."