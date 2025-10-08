Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti

Bağlıisa Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Bıçak, karakolun genel durumu hakkında bilgi aldı.

Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

İlçeye bağlı Bağlıisa, Çatak, Yorgançayır, Hasanova, Serpmekaya ve Sakaören köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

