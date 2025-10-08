Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 12:31 Güncelleme: 08.10.2025 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova Kaymakamı Bıçak, köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Abdulselam Bıçak, köylere ziyarette bulundu.

        İlçeye bağlı Bağlıisa, Çatak, Yorgançayır, Hasanova, Serpmekaya ve Sakaören köylerini ziyaret eden Kaymakam Bıçak, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

        Köylerde yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bıçak, çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Bağlıisa Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Bıçak, karakolun genel durumu hakkında bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında konuştu: