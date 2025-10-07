Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:09 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Hacı Hıdır Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, kılınan akşam namazının ardından Bingöl Belediyesi otoparkına kadar yürüyüş yaptı.

        Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Programda grup adına konuşan Eğitim-Bir-Sen Bingöl Şube Başkanı Yunus Kava, Gazze'de bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

        Kava, "Ey soykırıma göz yumanlar, ey katliama yeşil ışık yakanlar, tarih hepinizi yargılayacak kara bir leke olarak kalacaksınız. Barışı kundaklayan caniler olarak anılacaksınız." diye konuştu.

        Program yapılan dua ile son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöl Valiliğinden Güzel mezrasındaki içme suyu çalışmalarıyla ilgili açık...
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöllü milli atlet Ağralı, Balkan Maraton Şampiyonasında üçüncü oldu
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de ormanlık alanlarda çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı
        Bingöl'de geleneksel Toklular at yarışları yapıldı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl İl Başkanlığında konuştu:
        Cevdet Yılmaz: Merhametle birleşmeyen bilginin insanlığa faydası yok (3)
        Cevdet Yılmaz: Merhametle birleşmeyen bilginin insanlığa faydası yok (3)